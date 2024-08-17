Экс-чемпион UFC признал себя виновным в покушении на убийство

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес не стал отрицать обвинения в покушении на убийство ради более мягкого приговора. Теперь он точно избежит пожизненного срока, сообщают Vesti.kz.

По информации The Mercury News, Веласкес, который обвиняется в стрельбе и покушении на мужчину, признал себя виновным. Он обвиняется в том, что стрелял в человека в 2022 году, который был уличен в растлении его четырехлетнего сына в детском саду. Веласкес стрелял по автомобилю мужчины, который не был ранен, однако ранение получил другой пассажир.

Теперь ожидается, что приговор будет вынесен в середине октября.

42-летний Веласкес был чемпионом UFC. На его счету 14 побед и три поражения в ММА.