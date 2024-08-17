Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 11:00
 

Экс-чемпион UFC признал себя виновным в покушении на убийство

  Комментарии

Поделиться
Экс-чемпион UFC признал себя виновным в покушении на убийство ©UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес не стал отрицать обвинения в покушении на убийство ради более мягкого приговора. Теперь он точно избежит пожизненного срока, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес не стал отрицать обвинения в покушении на убийство ради более мягкого приговора. Теперь он точно избежит пожизненного срока, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Друг Рахмонова из UFC устроил драку с топовым бойцом в казино (видео)
Сегодня 11:30  

По информации The Mercury News, Веласкес, который обвиняется в стрельбе и покушении на мужчину, признал себя виновным. Он обвиняется в том, что стрелял в человека в 2022 году, который был уличен в растлении его четырехлетнего сына в детском саду. Веласкес стрелял по автомобилю мужчины, который не был ранен, однако ранение получил другой пассажир.

Теперь ожидается, что приговор будет вынесен в середине октября. 

42-летний Веласкес был чемпионом UFC. На его счету 14 побед и три поражения в ММА.

MMA UFC США

Реклама

Живи спортом!