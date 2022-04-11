Экс-чемпион Bellator отреагировал на оскорбления Нурлана Сабурова

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на оскорбительные выражения комика Нурлана Сабурова в адрес обладателя титула в UFC Алджамейна Стерлинга перед боем с Петром Яном, сообщает tofight.ru.

Ранее Сабуров, который является другом россиянина Яна, позволил себе жесткие высказывания в адрес американского конкурента.

"Конечно, бой есть бой, всякое может быть, но у меня есть уверенность, что Петр победит. Я даже не могу найти аргументов в пользу Стерлинга, если абстрагироваться от этого эмоционально. Короче, я думаю, без шансов – Стерлинг будет с***ть", – сказал Сабуров, давая прогноз к титульному противостоянию.

Шлеменко считает, что такие выражения абсолютно недопустимы и они не красят человека в целом.

"Ну, вообще, это некрасиво, даже не хочу обсуждать данный момент. Вообще, просто у меня нет слов. Грязнее некуда, вот и все", - констатировал Шлеменко.

Добавим, что титульный поединок в легчайшем весе завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. После боя Ян сказал, что его обокрали, а президент UFC Дана Уайт поддержал российского бойца.

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