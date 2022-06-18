Друг Чимаева из UFC высказался о его конфликте с Шавкатом Рахмоновым

Грузинский боец UFC Гурам Кутателадзе (12-2) в преддверии боя с казахстанцем Дамиром Исмагуловым (23-1) высказался о реакции фанатов на конфликт между своим другом Хамзатом Чимаевым (11-0) и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (15-0), сообщает Sport 24.

"Нет никаких реакций. Думаю, случилось недопонимание. И все эти, извиняюсь за жаргон, "базары" в сети всегда доводят до такого. Не думаю, что там было что-то серьезное. В 99 процентах случаев, похоже, это люди из окружения бойцов создают этот хаос. В мою сторону не было оскорблений, не обращаю внимания на это все. И не думаю, что между Хамзатом и казахскими бойцами есть какой-то, извиняюсь за жаргон, "кипеж".

Впечатляет ли меня Шавкат Рахмонов? Да, почему нет. Я посмотрел, может быть, один его бой или два. Близко с ним не знаком и с его стилем ведения боя. Но я впечатлен всеми нашими советскими бойцами", - сказал Кутателадзе.

Напомним, что Рахмонов и Чимаев друг с другом никогда не пересекались и не общались, но вот через СМИ уже не раз высказывались друг о друге.

В апреле Чимаев оскорбил Рахмонова в комментариях в соцсетях. После этого Шавкат дал интервью, в котором жестко ответил Хамзату. Многие эксперты со всего мира считают, что поединок между Чимаевым и Рахмоновым - лишь вопрос времени.

Бой между Исмагуловым и Кутателадзе состоится в воскресенье, 19 июня. Бойцы выступят на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США).

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