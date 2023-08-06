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"Достойные представители Казахстана". В России отреагировали на уверенный дебют Алмабаева в UFC

"Достойные представители Казахстана". В России отреагировали на уверенный дебют Алмабаева в UFC
©UFC

Яркий старт Асу Алмабаева в UFC вызвал множество позитивных реакций в зарубежной прессе, передают Vesti.kz

Победа казахстанца над Оде Осборном после дебюта в UFC была проанализирована экспертами российского издания "Спорт-Экспресс": 

"Первый раунд бойцы начали осторожно. Алмабаев много двигался, иногда вкладывался в силовые оверхенды, а по истечении пары минут оформил тейкдаун и оказался в гарде. Казахстанец держал соперника в центре клетки и набрасывал удары. Осборн от них не получал серьезного урона, зато Асу планомерно забирал раунд. При этом у самого Алмабаева на лице появилось небольшое рассечение. В конце раунда Асу имел шанс закончить поединок: он поймал соперника на прием «перуанский галстук», но не смог задушить Осборна до того, как прозвучала сирена.

Второй отрезок начался с активных попыток Алмабаева пройти в ноги, но Осборн стал защищаться лучше. Асу даже выбросил красивую вертушку, после которой попробовал оформить тейкдаун, но и эта попытка провалилась. Осборн все же оказался на канвасе, но только спустя полторы минуты. Казахстанец контролировал соперника у сетки, зашел за спину и замкнул замок на шее, но недостаточно плотно: Осборн освободился. Но Асу предпринял вторую попытку — в этот раз Оде не выдержал и постучал.

Несмотря на то, что промоушен покинул Жалгас Жумагулов, в наилегчайшем дивизионе UFC есть достойные представители Казахстана. Несколько недель назад дебютную победу одержал непобежденный Азат Максум, который одолел ветерана Тайсона Нема. Теперь его поддержал и Алмабаев, который после боя заявил, что в UFC появилась новая звезда наилегчайшего веса". 

Этот успех позволил Алмабаеву продлить свою победную серию в ММА, которая теперь составляет четырнадцать боев. В последний раз казахстанец проигрывал в 2017 году.

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Метки:
Алмабаев Асу UFC MMA

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