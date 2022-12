С досрочной победы дебютировал самый молодой боец в истории UFC

Самый молодой боец в истории UFC 18-летний американец Рауль Росас-младший, выступающий в легчайшей весовой категории, успешно дебютировал в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США) он встречался с 29-летним соотечественником Джеем Перрином, которого победил удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом Росас-младший отпраздновал первую викторию в сильнейшей лиге мира, куда он попал в сентябре этого года после победы в Претендентской серии Даны Уайта. На момент подписания контракта с лигой ему было 17 лет.

Что касается Перрина, то он дебютировал в UFC в начале года, а это поражение стало для него уже третьим.

THE HYPE IS REAL!!! RAUL ROSAS JR. GETS IT DONE IN THE FIRST ROUND!!! #UFC282 pic.twitter.com/fKOmviRL0m