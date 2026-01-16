Допинг-скандал в UFC: Усман получил долгую дисквалификацию

Тяжеловес UFC Мухаммед Усман получил длительную дисквалификацию — боец отстранён от выступлений на два с половиной года за нарушение антидопинговых правил, сообщают Vesti.kz.

"Усман сдал положительный тест на наличие тестостерона – вещества, запрещенного в любое время и относящегося к классу анаболических агентов. Проба была взята в сентябре вне соревновательного периода.

Усман был снят с запланированного боя в Рио-де-Жанейро в октябре прошлого года после того, как за несколько дней до турнира пришел положительный результат теста. В конечном итоге Усман признался агентству Combat Sports Anti-Doping (CSAD) в использовании тестостерона", – говорится в официальном заявлении UFC.

36-летний Усман в последний раз выходил в октагон в июне 2025 года — тогда он одержал победу над Хамди Абдельвахабом единогласным решением судей.

