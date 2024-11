Дональд Трамп обратился к следующему сопернику Рахмонова в UFC

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп поблагодарил бывшего чемпиона UFC американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4) за поддержку, передают Vesti.kz.

Ранее Усман написал в соцсетях:

Трамп ответил:

A great honor, from a great fighter. Thank you! https://t.co/LWcsktdgG4