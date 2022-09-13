Долгожданное возвращение UFC и бой в ОАЭ. Кто из казахстанцев подерется на этой неделе

Сентябрь получается очень насыщенным для любителей смешанных единоборств из Казахстана. Уже на этой неделе пройдет еще пара интересных боев. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

В субботу, 17 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится 33-й турнир промоушена UAE Warriors. В одном из поединков предварительного карда выступит казахстанец Асылжан Бакытжанулы (12-3).

В весовой категории до 105,2 килограмма опытный боец дебютирует в этой лиге. Соперником экс-бойца организацийстанет иранец(8-4-1), известный по выступлениям в промоушене

Для Бакытжанулы это будет возможность закрепить победный путь в новой лиге. В последний раз он бился в апреле на турнире NAIZA, победив решением своего соотечественника Захара Рябова.

В ночь на воскресенье, 18 сентября, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC, в предварительном карде которого подерется казахстанка Мария Агапова (10-3).

Это будет пятый бой 25-летней спортсменки из Павлодара в лучшей лиге мира, и пока рекорд там равный - 2:2. Если Агаповой удастся победить канадку(10-7), то она одержит третью викторию в промоушене.

По предварительным данным, поединок между Агаповой и Робертсон пройдет ориентировочно в 02:40 по времени Нур-Султана.

Напомним, что про оппонентку Агаповой мы рассказали в этом материале:

Были подругами, а стали соперницами. Что нужно знать о следующем бое Агаповой в UFC

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