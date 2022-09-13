Долгожданное возвращение UFC и бой в ОАЭ. Кто из казахстанцев подерется на этой неделе

Сентябрь получается очень насыщенным для любителей смешанных единоборств из Казахстана. Уже на этой неделе пройдет еще пара интересных боев. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.
В субботу, 17 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится 33-й турнир промоушена UAE Warriors. В одном из поединков предварительного карда выступит казахстанец Асылжан Бакытжанулы (12-3).
В весовой категории до 105,2 килограмма опытный боец дебютирует в этой лиге. Соперником экс-бойца организаций Alash Pride FC и ACA станет иранец Хассан Юсефи (8-4-1), известный по выступлениям в промоушене AMC Fight Nights.
Для Бакытжанулы это будет возможность закрепить победный путь в новой лиге. В последний раз он бился в апреле на турнире NAIZA, победив решением своего соотечественника Захара Рябова.
В ночь на воскресенье, 18 сентября, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC, в предварительном карде которого подерется казахстанка Мария Агапова (10-3).
Это будет пятый бой 25-летней спортсменки из Павлодара в лучшей лиге мира, и пока рекорд там равный - 2:2. Если Агаповой удастся победить канадку Джиллиан Робертсон (10-7), то она одержит третью викторию в промоушене.
По предварительным данным, поединок между Агаповой и Робертсон пройдет ориентировочно в 02:40 по времени Нур-Султана.
Напомним, что про оппонентку Агаповой мы рассказали в этом материале:
Были подругами, а стали соперницами. Что нужно знать о следующем бое Агаповой в UFC
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