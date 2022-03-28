Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой

Казахский боец UFC, представляющий Китай, Сайран Нурданбек (37-10) провел в американском промоушене уже два поединка. Пока на счету уроженца Или-Казахского автономного округа одна победа при одном поражении. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о его дальнейшем будущем в UFC.

Свой последний бой 27-летний файтер провел в ноябре прошлого года, когда победил единогласным решением американца Шона Сориано (14-8). Эта победа сыграла очень важную роль для Сайрана, который до этого в своем дебюте в UFC уступил австралийцу Джошуа Кулибао (9-1-1).

Интересно, что не так давно на популярной платформе Sherdog была обновлена официальная статистика Нурданбека. Ранее информация гласила, что боец казахского происхождения одержал 20 побед и потерпел семь поражений в профессионалах, но теперь же у него 37 викторий при десяти неудачах. Были добавлены результаты, которые ранее по неизвестным нам причинам не учитывались.

Несмотря на то, что Сайран - один из немногих файтеров UFC с казахскими корнями, у него пока нет большой фанатской базы. На исторической родине за ним следят не так пристально, как за основными флагманами казахстанского UFC, а в целом в мире ММА он не является столь заметной фигурой.

Первые два боя даже с натяжкой сложно назвать крупными вывесками. Эти поединки были больше интересны локальной аудитории и болельщикам из Китая, Казахстана и стран соперников. Да и финишей в боях с участием Нурданбека в UFC еще не было.

Сайран очень сильно усложнил бы себе дальнейшее пребывание в промоушене, проиграй он второй бой. Но он одержал победу, пусть и не досрочную. Теперь казахскому спортсмену из Китая нужно будет доказывать свою состоятельность в следующих поединках.

Ожидать топового соперника не стоит. Вероятнее всего, оппонентом вновь будет боец-середняк, к которому приковано не так много внимания. Но за счет нескольких таких побед Нурданбек может выйти на новый уровень и заставить руководство лиги посмотреть на себя по-новому.

Пока же картина такая, что с последнего боя прошло больше четырех месяцев, а разговоров о новом бое Сайрана все еще нет. Это не есть хорошо для Нурданбека, ведь его позиции в сильнейшем промоушене мира еще не столь надежны, и сейчас ему требуется стабильное и частое выступление с большим количеством побед.

Остается надеяться, что уже вскоре болельщики Сайрана увидят новый анонс с его участием. А самому Нурданбеку удастся укрепить свое положение в UFC, начав победную серию.

Напомним, что за два боя в прошлом году Нурданбек заработал в общей сложности около 38 тысяч долларов США (18,7 миллиона тенге).