"Дерись с Шавкатом". Фанаты Рахмонова затерроризировали топ-бойца UFC

Фанаты казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова не перестают атаковать американца Колби Ковингтона на его странице в Instagram, сообщают Vesti.kz.
Как известно, Рахмонов после победы над Джеффом Нилом бросил вызов Ковингтону.
Под одним из постов, совершенно не касающимся Рахмонова, казахстанские болельщики оставили множество комментариев:
"Шавкат, вперед"
"Казахстан"
"Шавкат Рахмонов - чемпион"
"Колби, если ты не хочешь встретиться с Шавкатом, отпусти его. Если ты пытаешься быть честным, то ответь на его вызов как можно скорее. Я думаю, что казахстанский боец готов к бою"
"У тебя нет шансов, Колби, против Шавката, прими бой, будь мужчиной"
"Дерись с Шавкатом"
А один из пользователей под ником eray.kerimolu оставил такое сообщение:
"Здесь, только чтобы увидеть все эти флаги Казахстана"
Ковингтон со своей стороны пока никак не отреагировал.
Впрочем, можете сами ознакомиться с этими комментариями под постом, опубликованным ниже.
Напомним, что благодаря этому успеху Рахмонов улучшил свое положение в рейтинге полусредневесов UFC, поднявшись с девятого места на шестое. Нил в свою очередь потерял одну позицию, опустившись на восьмую строчку. Ковингтон идет вторым в этом дивизионе.
Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова
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