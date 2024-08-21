Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 14:28
 

Дана Уайт обозвал тупицей первого номера UFC

  Комментарии

Поделиться
Дана Уайт обозвал тупицей первого номера UFC ©Кадр из видео

Глава UFC Дана Уайт обрушился с критикой на грузинского бойца американского промоушена Мераба Двалишвили (17-4), передают Vesti.kz.

Поделиться

Глава UFC Дана Уайт обрушился с критикой на грузинского бойца американского промоушена Мераба Двалишвили (17-4), передают Vesti.kz.

Боец разозлил Уайта тем, что выложил в соцсетях фото рассечения над глазом, полученного на тренировке.

"Наши парни - такие тупицы, это просто новый уровень невероятного. В боксе, если что-то случается, это не выходит наружу. А у нас не могут терпеть, сразу выкладывают в соцсети. Это маленькое рассечение, но это надо было опубликовать", - заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Двалишвили занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC. Он вернется в октагон 15 сентября, когда в главном событии турнира UFC 306 в Лас-Вегасе (США) подерется с чемпионом дивизиона американцем Шоном О'Мэлли (18-1).

UFC MMA Грузия

Реклама

Живи спортом!