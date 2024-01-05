Дана Уайт анонсировал большое объявление о турнире UFC 300

Президент UFC Дана Уайт пообещал сделать большое объявление о боях юбилейного турнира UFC 300, сообщают Vesti.kz.
Ивент состоится в апреле 2024 года в Лас-Вегасе (США).
"Я вернусь домой в воскресенье, а уже во вторник мы будем создавать пары, и я сделаю несколько громких объявлений. Мы объявим несколько больших боев на турнире UFC 300 во вторник", - цитирует Уайта Sports Illustrated.
На данный момент объявлены три боя в рамках юбилейного турнира: Иржи Прохазка - Александар Ракич, Алджамейн Стерлинг - Келвин Каттар и Бо Никал - Коди Брандейдж.
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