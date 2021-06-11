Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Дамир Исмагулов выбыл на полгода. Известны причины

Последний бой в UFC он провел в мае.

Дамир Исмагулов выбыл на полгода. Известны причины
Дамир Исмагулов. Фото: tribuna.media©
Новости спорта Смешанные UFC
0

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что казахский боец из России Дамир Исмагулов выбыл, как минимум, на полгода из-за травмы.

"Исмагулов повторно повредил крестообразные связки колена и мениск. Это рецидив - та же нога, что и в 2019 году после боя с Тиаго Мойзесом. Он тогда ее оперировал.

Пока Дамир не принял решения о новой операции, он ходит в специальном бандаже. Но, очевидно, что он выбыл на срок минимум полгода.

От себя пожелаю Дамиру сил и скорейшего восстановления", - написал он в Instagram.

Напомним, что в мае Исмагулов провел первый бой после двухлетнего перерыва и решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд. Все бои спортсмен провел в легком весе.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Исмагулов Дамир UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:25
Единоборства

Дамир Исмагулов выбыл на полгода. Известны причины
Сегодня
18:30
Единоборства

Реванши в титульных боях, возвращение Нейта Диаза и проспекта казахстанского менеджера. Что смотреть на UFC 263?
Сегодня
16:47
Единоборства

"Стал заложником собственного желания". Российский эксперт высказался о поражении Оспанова
Сегодня
12:54
Единоборства

Турнир с участием Хабиба в Алматы: полный кард, информация по билетам и заполняемости зала
Сегодня
11:31
Единоборства

"Все решила одна ошибка". Зарубежный эксперт прокомментировал поражение Оспанова в дебютном бою в США
Сегодня
05:37
Единоборства

Тяжелый нокаут. Оспанов потерпел поражение в дебютном поединке в американской лиге
Вчера
16:46
Единоборства

Поединок Оспанова, экс-бойцы UFC и дебют чемпионки мира по боксу в ММА. Что смотреть на турнире PFL 4?
9 июня
21:48
Единоборства

Представлен официальный постер второго боя Сергея Морозова в UFC
9 июня
12:02
Единоборства

Оспанов против экс-бойца UFC и дебют непобежденного казахстанца в России. Что будет на этой неделе в ММА?
8 июня
20:29
Единоборства

"Если не повторит ошибку". Эксперт сделал прогноз на второй бой Сергея Морозова в UFC
8 июня
14:35
Единоборства

"Сказал себе, что не могу проиграть". Исмагулов - о тяжелом возвращении и предстоящих боях казахстанцев в UFC
8 июня
12:53
Единоборства

Перейдет в новый вес? Дамир Исмагулов раскрыл сроки следующего боя в UFC
6 июня
13:57
Единоборства

"Стань лучше на дистанции". Экс-чемпион UFC решил помочь МакГрегору
6 июня
08:41
Единоборства

Розенструйк досрочно разгромил Сакаи на UFC Вегас 28
5 июня
13:49
Единоборства

Стало известно, когда может состояться титульный бой Дамира Исмагулова в UFC
4 июня
14:27
Единоборства

"Поставит крест на перспективах". Американского бойца предостерегли от поражения от Жумагулова в UFC
4 июня
13:21
Бокс

Флойд Мейвезер заявил о готовности провести реванш с Конором МакГрегором
3 июня
19:09
Единоборства

Хабиб решил стать футболистом: есть зарплата и клуб, а партнер - экс-игрок КПЛ
3 июня
17:00
Единоборства

Хабиб показал видео своего гола. Роналдо отреагировал
2 июня
12:50
Единоборства

Дебют Оспанова в PFL, бой Хамитова, Рахмонов в UFC, приезд Хабиба в Алматы. Что интересного будет в июне в ММА?
2 июня
11:00
Единоборства

Хабибу готовы заплатить 440 миллионов за прощальный бой
31 мая
17:21
Единоборства

"Будем переть в UFC". Казахстанский боец - о жизни в США, Головкине, тоске по дому и знакомстве с Даной Уайтом
27 мая
20:51
Единоборства

В Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба
27 мая
16:59
Единоборства

"Как Тони Фергюсон". Иностранные фанаты поделились впечатлениями после боя Исмагулова
27 мая
14:00
Единоборства

Чемпион с приставкой "экс" и перспективная артиллерия. Кто выделяется из бойцов казахстанского менеджера в UFC
26 мая
10:42
Единоборства

Боец казахстанского менеджера попал в топ-15 рейтинга UFC
25 мая
17:39
Единоборства

"За топ-15". Эксперт прокомментировал победу Исмагулова и предложил ему бой с Физиевым в UFC
25 мая
14:10
Единоборства

Сразу два титульника в АСА, или почему ММА в Казахстане поднимается на ступень выше
24 мая
22:22
Единоборства

Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC
24 мая
15:53
Единоборства

"Это прекрасное достижение, но...". Зарубежный эксперт назвал главный минус последнего боя Исмагулова в UFC
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика