Дамир Исмагулов выбыл на полгода. Известны причины

Российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что казахский боец из России Дамир Исмагулов выбыл, как минимум, на полгода из-за травмы.

"Исмагулов повторно повредил крестообразные связки колена и мениск. Это рецидив - та же нога, что и в 2019 году после боя с Тиаго Мойзесом. Он тогда ее оперировал.

Пока Дамир не принял решения о новой операции, он ходит в специальном бандаже. Но, очевидно, что он выбыл на срок минимум полгода.

От себя пожелаю Дамиру сил и скорейшего восстановления", - написал он в Instagram.

Напомним, что в мае Исмагулов провел первый бой после двухлетнего перерыва и решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд. Все бои спортсмен провел в легком весе.

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