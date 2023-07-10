Дамир Исмагулов раскрыл планы после второго поражения в UFC

Казахстанский боец Дамир Исмагулов опубликовал пост в соцсетях после двух поражений в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В последнем поединке в рамках турнира UFC Vegas 76 Исмагулов решением судей проиграл американцу Гранту Доусону.

"Я на связи 📞 двигаемся дальше, обнимаю но не всех 😉", - написал боец в своем Instagram.

Рекорд Исмагулова в UFC составляет 5-2, в MMA 24-3. Для казахстанца прошедший поединок стал последним по истекающему контракту с UFC. Впрочем, незадолго до боя казахстанец рассказал о предложении нового контракта.

Напомним, в декабре Исмагулов единогласным решением уступил россиянину Арману Царукяну. Для него это поражение стало первым в американском промоушене, тогда как ранее он выиграл все пять поединков. После этого Казах объявил о завершении карьеры.

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