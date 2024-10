А что, так можно было? Боец пришел на "прессуху" и выбил контракт у UFC

Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

К микрофону подошел молодой парень и попросил у президента UFC Даны Уайта контракт. Им оказался Доробшох Наботов – боец из Таджикистана.

Наботов заявил, что является непобежденным бойцом, выступает в легком весе. Файтер отметил, что готов биться на UFC 308, и рассказал, что у него никогда не было менеджера, и он сам занимается продвижением карьеры.

Уайт немного смутился, но после подозвал "храбреца" к себе, пожал руку, приобнял и указал Наботову на человека, к которому нужно подойти для дальнейшей беседы. Позднее стало известно, что Доробшох получил контракт, но на выступление в шоу DWCS (Претендентская серия Даны Уайта).

Доробшох Наботов – 25-летний таджикский боец (9-0), мастер спорта по ММА, панкратиону и боевому самбо. Правда, на Sherdog его рекорд указан как 8-0, а на Tapology - 7-0.

This random dude just asked Dana White for a UFC contract at the press-conference and Dana White brought him on stage 😭🔥🔥🔥#UFC #MMA #UFC308 pic.twitter.com/ODMfvP0Bwt