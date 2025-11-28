Чимаев шокировал российского боксера

Российский боксер и боец BKFC Даниил Бридов в интервью Sport 24 поделился впечатлениями от подготовки бок о бок с чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым (15-0), сообщают Vesti.kz.

Уже 6 декабря Бридов выйдет в клетку против Абубакара Сулейманова — первого чемпиона в истории Hardcore Fighting.

"Я очень был потрясен тем, какой Чимаев в жизни. Он пахал с нами в зале уже спустя неделю после чемпионского боя! И пахал он как в последний раз. В спаррингах мы не стояли, это нецелесообразная работа — все понимают, что Хамзат больше борец.

Но Хамзат уникален, насчет его ударки я бы тоже поспорил. Я видел его мышцы. У него экзоскелет вместо мышц! Мне было бы интересно с ним поспарринговать, оценить его действия стратегически. Но, думаю, у него хватает спарринг-партнеров и с Ильдаром Айсиным он очень сильно прибавил в ударке. Может быть, в будущем получится с Чимаевым "потолкаться" в ознакомительных целях", — сказал Бридов.

Напомним, 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Чимаева.