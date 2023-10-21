Чимаев озвучил гонорар после подписания нового контракта с UFC

Непобежденный Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе UFC, объявил о подписании нового контракта с этой организацией, который обеспечит ему финансовую стабильность, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.info.

По словам Чимаева, согласно условиям нового соглашения, он должен провести семь боев, за что будет гарантировано получение 20 миллионов долларов США.

"Семь боев - это 20 миллионов. Я бы даже сказал, что больше 20 миллионов", - заявил Чимаев.

Напомним, что следующий поединок Хамзата состоится 21 октября на арене Etihad в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в рамках соглавного события турнира UFC 294, где он встретится с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе, Камару Усманом.

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