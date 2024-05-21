Чемпиону UFC предложили бой с Шавкатом Рахмоновым. Известен его ответ

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (23-3) рассказал о том, что ему предлагали бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) на турнире UFC 300, передают Vesti.kz.

Также британцу в соперники "давали" обладателя титула в легком весе Ислама Махачева и проспекта среднего веса Хамзата Чимаева. Однако сам Эдвардс был заинтересован в поединке с Белалом Мухаммадом.

- Я давно добивался боя с Белалом. Мне предлагали трех соперников на турнир UFC 300. Я согласился драться с любым из них, но спросил: "А как насчет Белала?" Мне ответили отказом (смеется).

- Это правда, что тебе предлагали драться с Исламом [Махачевым], Шавкатом [Рахмоновым] и Хамзатом [Чимаевым]?

- Да. И я сказал, что подерусь с кем угодно из них, потому что это большой кард и это пошло бы на пользу моей карьере. В итоге ничего не получилось, и я предложил устроить бой с Белалом. Однако их это не заинтересовало, - сказал Эдвардс в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, бой Эдвардс - Мухаммад за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в рамках турнира UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере (Англия).

Что касается Рахмонова, то его возвращение ожидается в августе-сентябре. Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.

Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника. Есть и дата боя