Чемпиона UFC подняли на смех после наезда на Рахмонова

Фан-аккаунт на тему бокса и ММА Knockout of the day c юмором отреагировал на недавнее заявление чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада о его предстоящем бое против третьего номера рейтинга представителя Казахстана Шавката Рахмонова, передает Vesti.kz.