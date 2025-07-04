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Чемпион в весе Рахмонова собрался уничтожить Махачева

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Чемпион в весе Рахмонова собрался уничтожить Махачева ©Турар Казангапов/Vesti.kz

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (18-2) не сомневается - Ислам Махачев (27-1), поднявшийся из легкого дивизиона, не станет преградой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24. Австралиец уверен: титул останется при нем.

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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена (18-2) не сомневается - Ислам Махачев (27-1), поднявшийся из легкого дивизиона, не станет преградой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24. Австралиец уверен: титул останется при нем.

"Это первая защита титула мечты. Мы видели, что с ним сделал Волкановски. Я его сделаю. Он слишком мал. Он слишком мал, я его достану", - сказал Делла Маддалена.

Делла Маддалена уже ждет Ислама в октагоне - бой состоится на турнире в Нью-Йорке, дата пока держится в секрете, но страсти уже накаляются.

У Махачева, освободившего пояс в легком весе 27 побед в 28 боях. Делла Маддалена имеет 18 выигрышей в 20 поединках.

Добавим, что в полусреднем весе представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

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