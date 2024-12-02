Чемпион UFC высказался о поединке с Махачевым после срыва боя с Рахмоновым

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) четко высказался по поводу потенциального поединка с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (26-1). По словам бойца, такой вариант он даже не рассматривает, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.

"Я никогда не буду драться с Исламом Махачевым – он мой брат", - цитирует американца MMA Uncensored. "После двух-трех побед у меня будет шанс подняться в средний вес, так что наши пути не пересекутся", - заявил Белал.

Сейчас Мухаммад восстанавливается после недавней болезни. Изначально, он должен был выйти в главном бою UFC 310 против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0). Но, чемпионский поединок, запланированный на 7 декабря сорвался.

Теперь, Рахмонов на этом же номерном ивенте сойдется в соглавном поединке с ирландцем Иэном Гэрри (15-0).

Тем временем Махачев, лидер рейтинга P4P (лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории), готовится к очередной защите титула. На турнире UFC 311, который пройдет 18 января в Лос-Анджелесе, его соперником станет соотечественник и топовый претендент Арман Царукян.