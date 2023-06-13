Чемпион UFC вынес вердикт топовому уроженцу Казахстана

Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, высказал свою точку зрения относительно позиции азербайджанского бойца уроженца Казахстана Рафаэля Физиева в рейтинге легковесов самого престижного промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что Физиев занимает шестое место в этом рейтинге, Махачев не считает его одним из топовых легковесов.

"Физиев хорош, но он не топ. Топ-5 - это его максимум, даже в топ-3 ему никогда не быть. Физиев - хороший ударник, но еще никто не проверял его борьбу. Соперник с хорошей борьбой его финиширует. Этот парень пришел из муай-тай, у него хороший бокс, он умеет бить ногами, у него хорошая ударка, но ММА не бои в стойке. Если его переведут в партер, у него будут большие проблемы", - сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.

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