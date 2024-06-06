Чемпион UFC сообщил хорошие новости про бой с Рахмоновым

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) заявил, что с бой непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) входит его дальнейшие планы, сообщают Vesti.kz.

Также британец высказался насчет потенциального поединка против россиянина Ислама Махаева (26-1), владеющего поясом UFC в легкой весовой категории.

- Одна из твоих следующих защит может быть против Ислама Махачева. В этом году или следующем?

- Я склоняюсь к следующему году. Потому что в моем дивизионе есть Белал (Мухаммад), есть Шавкат (Рахмонов), Иэн (Гэрри), о котором все говорят, еще кто-то, о ком все говорят. Их много! В моем дивизионе еще много тех, кого нужно пройти. Так что, давай сначала займемся этим. А уже потом - все остальное, - сказал Эдвардс в интервью Sky Sports.

- У нас есть Белал в следующем месяце. Ты хочешь еще один бой в этом году. Есть Шавкат, который выглядит как парень, готовый побиться. Можно получить Иэна или Майкла Пейджа - кто-то из них будет на победной серии. У нас есть Махачев, который может получить шанс против тебя. Возможно, есть шанс на Конора (Макгрегора). Ну или ты можешь подняться в средний вес. Все варианты - круто для твоей карьеры...

- Все эти варианты...

- Непростой забег, да?

- Да-да, так и есть! Дайте мне все эти бои! Я готов! Для карьеры это будет круто! Но сейчас я сосредоточен только на одном парне - это Белал, который наговорил всякую фигню! С нетерпением жду этого боя!

Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника. Есть и дата боя

Напомним, свой следующий бой Эдвардс проведет 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), соперником будет Белал Мухаммад (23-3).

Рахмонов идет на серии из шести досрочных побед в UFC, в последнем поединке финишировав удушением во втором раунде Стивена Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном. "Номад" занимает третье место в рейтинге UFC полусреднего веса.

Названа дата нового боя Шавката Рахмонова в UFC