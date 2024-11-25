Чемпион UFC показал странное видео с Шавкатом Рахмоновым

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) опубликовал в соцсетях видео с Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Иэном Гэрри (15-0), сгенерированных нейросетью, сообщают Vesti.kz.

Американский боец палестинского происхождения на двух видео поочередно сцепился с Рахмоновым и Гэрри. Публикация в соцсети X (бывший Twitter) подписана "Soon" (Скоро).

Напомним, Рахмонов должен был биться с Мухаммадом на турнире UFC 310, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Однако Белал снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

В итоге, соперником Шавката стал непобежденный ирландский боец. Их бой, рассчитанный на пять раундов, будет соглавным событием ивента.