Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 12:15
 

Чемпион UFC нервно отреагировал на планы Рахмонова провести бой за временный пояс

  Комментарии

Поделиться
Чемпион UFC нервно отреагировал на планы Рахмонова провести бой за временный пояс ©instagram.com/bullyb170

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался на тему возможного проведения боя за временного пояс с участием Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz

Поделиться

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался на тему возможного проведения боя за временного пояс с участием Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz

Ранее из-за проблем со здоровьем Мухаммад снялся с боя против Шавката Рахмонова, который был запланирован на 7 декабря на UFC 310. 

"Бой за временный титул на UFC 310? Зачем? Меня не будет шесть недель, а не месяцев. Если они хотят подраться, то пусть возглавят турнир. Реальный пояс у меня", – заявил Мухаммад.

Рахмонов заявил о готовности в декабре подраться за временный титул с любым другим претендентом. Среди кандидатов на этот поединок называется экс-чемпион UFC в полусреднем весе нигерийский боец Камару Усман. 

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA Рахмонов - Мухаммад США Лас-Вегас

Реклама

Живи спортом!