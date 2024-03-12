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Чемпион UFC на спор "сломал" ногу фанату: видео

Чемпион UFC на спор "сломал" ногу фанату: видео
©UFC.com

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс откликнулся на просьбу фаната смешанных единоборств и продемонстрировал всю силу своего удара ногой, передают Vesti.kz.

Поклонник решил испытать на себе лоукик от легенды. Изначально Джонс пробил фанату в бедро в щадящем режиме. Однако одного удара тому показалось мало, и он с криками: "Жестче, жестче!" выпросил второй.

Повторный удар развернул поклонника и заставил того прихрамывать, но он нашел в себе силы обняться с Джонсом и поблагодарить кумира.

Однако "спор" с чемпионом UFC не прошел без последствий. На кадрах видеоролика фанат выходит из травмпункта, на которых передвигается на костылях и демонстрирует на камеру огромную гематому.

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Метки:
UFC

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