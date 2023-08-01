Бывший "главный мерзавец" UFC обвинил Макгрегора в трусости

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль критически высказался о бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, Макгрегор не участвовал в боях в октагоне с июля 2021 года, но продолжает вызывать других бойцов и провоцировать события. Также он отказался участвовать в допинг-тестировании USADA и, кажется, потерял интерес к возможному бою с Майклом Чендлером. После победы Джастина Гэтжи над Дастином Порье, Макгрегор обратил свое внимание на Гэтжи.

Таким образом, Масвидаль выразил негативное отношение к Макгрегору, подчеркнув его долгий перерыв в выступлениях и свою неясную позицию относительно будущих боев.

"Макгрегор, заткни свой рот, ты, писающий горячий карлик. Тебя-то и до боев не допустили. Бьюсь об заклад, ты никогда не произносишь мое имя вслух, боишься", - написал Масвидаль в соцсетях.

Ранее Масвидаль владел титулом "главного мерзавца" UFC.

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