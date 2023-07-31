Бывший "главный мерзавец" UFC лишился 100 тысяч долларов после реванша Порье - Гэтжи

Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль поделился своими мыслями о поражении Дастина Порье от Джастина Гэтжи на турнире UFC 291, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне, Порье был нокаутирован Гэтжи во втором раунде боя за престижное звание "главного мерзавца UFC", которое ранее принадлежало Масвидалю.

"Отличный бой. Я чувствовал, что Порье диктует свои условия. Он перебил Гэтжи в первом раунде. А потом случилось то, что случилось. Джастин поймал моего мальчика идеальным ударом в голову. Так бывает.

Дастин был в лучшей форме в своей жизни, мы тренировались вместе, поэтому я хотел, чтобы он победил. Я сделал ставку, которую не должен был делать. Я поставил 100 тысяч долларов на победу Порье. Мои дети, простите, но теперь вам придется ходить в обычную школу", - иронично заявил Масвидаль в интервью TNT Sport.