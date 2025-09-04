Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 18:47
 

Бывший чемпион UFC завершил карьеру и назвал причину

  Комментарии

Поделиться
Бывший чемпион UFC завершил карьеру и назвал причину Люк Рокхолд. ©instagram.com/lukerockhold

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд сообщил о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд сообщил о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

О своём решении он рассказал в социальных сетях.

"Нет ничего похожего на бойцовскую жизнь. Нравится это или нет — но ничего более настоящего в этой жизни нет. Путь и люди рядом всегда были благословением. Со стороны видят одно, но правда всегда далеко от этого. Я должен поблагодарить своих тренеров, партнёров по команде, спарринг-партнёров и всех, кто был со мной. Пришло время поработать над моим ударом в гольфе", — написал боец.

В интервью Ариэлю Хельвани Рокхолд пояснил, что в 40 лет не может позволить себе пропускать тяжёлые удары и хочет сохранить здоровье. По его словам, он уже добился всего, к чему стремился в ММА, и считает, что настало время завершить карьеру.

Последний поединок в UFC Рокхолд провёл в августе 2022 года, уступив единогласным судейским решением бразильцу Паулу Косте. До этого он потерпел ещё два поражения подряд. Чемпионский титул в среднем весе американец утратил в июне 2016 года, когда проиграл нокаутом британцу Майклу Биспингу.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Армения   •   Групповой этап, мужчины
6 сентября 21:00   •   не начат
Армения
Армения
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Армения
Ничья
Португалия
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!