Бывший чемпион UFC шокировал прогнозом на следующий бой Рахмонова

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Иэном Гэрри, передает Vesti.kz.

Их противостояние состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

"Я склоняюсь к Иэну Гэрри в этом бою. Я просто думаю, потому что он знаком с ним, я не знаю, тренируется ли он все еще с ребятами из Chute Box, я думаю, что у него действительно хороший контроль над дистанцией", - заявил Стерлинг на своем канале YouTube.

Также бывший чемпион вынес вердикт бою Гэрри против Рахмонова.

"Для него победить такого парня, как (Майкл Пейдж - прим.ред.), которого трудно схватить, это был не самый захватывающий бой, но он сделал то, что должен был сделать, чтобы победить. Я думаю, он знает, как побеждать. Я думаю, он может переиграть его по очкам", - сказал Стерлинг.

Рахмонов предыдущие свои бои в UFC выиграл досрочно. Лишь поединок против Джеффа Нила продлился до третьего раунда, завершившегося сдачей американца.

В последний раз он дрался в декабре прошлого года, когда удосрочил Стивена Томпсона.