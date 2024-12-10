Бывший чемпион UFC назвал причину отказа от боя с Рахмоновым
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман резко высказался по поводу потенциального поединка против ирландского бойца Иэна Гэрри и объяснил отказ от встречи с Шавкатом Рахмоновым, передает Vesti.kz.
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман резко высказался по поводу потенциального поединка против ирландского бойца Иэна Гэрри и объяснил отказ от встречи с Шавкатом Рахмоновым, передает Vesti.kz.
Напомним, Гэрри утром 8 декабря в Лас-Вегасе выступил на турнире UFC 310, где в соглавном событии шоу проиграл единогласным решением судей Рахмонову. При этом ирландец сменил чемпиона организации Белала Мухаммеда, который отказался от боя из-за болезни.
Стоит отметить, что Усману предлагали бой с Рахмоновым, но Камару не захотел в "клетку".
"Он вообще этого заслуживает? Вот что я скажу: перед боем этого парня с Рахмоновым было много разговоров, он много чего наговорил: "Все от меня бегут!". Слушай, я ни от кого не бегу. Ни от кого и никогда.
Я вообще не знаю парней в нашем деле, которые будут бежать от кого-либо, потому что это наша работа. Мы дерёмся, чтобы заработать деньги. Если мы не деремся, нам не платят. Любой боец в UFC готов принять любой вызов, если ему за это нормально заплатят. Понятие "они боялись меня, они бежали" неправильные. Кто ты? Кто ты такой, мать твою, что я из всех людей боюсь именно тебя?" - сказал Усман на своем YouTube-канале.
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