Бывший чемпион UFC назвал причину отказа от боя с Рахмоновым

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман резко высказался по поводу потенциального поединка против ирландского бойца Иэна Гэрри и объяснил отказ от встречи с Шавкатом Рахмоновым, передает Vesti.kz.

Напомним, Гэрри утром 8 декабря в Лас-Вегасе выступил на турнире UFC 310, где в соглавном событии шоу проиграл единогласным решением судей Рахмонову. При этом ирландец сменил чемпиона организации Белала Мухаммеда, который отказался от боя из-за болезни.

Стоит отметить, что Усману предлагали бой с Рахмоновым, но Камару не захотел в "клетку".