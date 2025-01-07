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UFC
Вчера 11:35
 

Бывшему чемпиону UFC в весе Рахмонова нашли соперника

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Бывшему чемпиону UFC в весе Рахмонова нашли соперника ©UFC

Бой бывшего чемпиона в полусреднем весе британца Леона Эдвардса и австралийца Джека Деллы Маддалены может состоятся на UFC Fight Night в Лондоне, передает Vesti.kz.

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Бой бывшего чемпиона в полусреднем весе британца Леона Эдвардса и австралийца Джека Деллы Маддалены может состоятся на UFC Fight Night в Лондоне, передает Vesti.kz.

Ивент пройдет 22 марта. В нем планируется возвращение Эдвардса, который потерял титул в июле, проиграв американцу Белалу Мухаммаду. Маддалена из-за травм и операции не выступал с марта, когда нокаутировал Гилберта Бернса.

"Плохие новости для австралийских болельщиков, которые надеются увидеть Джека Делла Маддалену на UFC 312 в Сиднее в феврале этого года. Похоже, что вместо этого JDM могут отправиться в Англию, чтобы выступить на UFC Fight Night в Лондоне 22 марта. Австралийский боксер Бенни Пи был первым, кто анонсировал несколько боев Джека Деллы в UFC, и в новом видео на YouTube он сообщает, что источники, близкие к лагерю Деллы Маддалены, говорят, что он будет драться с бывшим чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом", - пишет канал mmamania.com.

Отметим, что в чемпионском бою с Белалом уже в этом году должен подраться казахстанец Шавкат Рахмонов.

 

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