Бывшая чемпионка UFC с победы дебютировала в боксе

Чемпионка Bellator в полулегком весе бразильянка Крис Сайборг дебютировала в боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

37-летняя Сайборг победила свою 39-летнюю соотечественницу Симоне да Сильву.

Поединок прошел в Куритибе и был рассчитан на восемь раундов, по итогам которых Сайборг победила решением судей.

Сайборг - бывшая чемпионка UFC, Strikeforce и Invicta FC.

У Симоне до этого боя было 17 побед на ринге при 22 поражениях.

Перед дебютом в боксе Сайборг заявила, что намерена продолжить выступления в смешанных единоборствах, но при этом открыта для предложений относительно дальнейших боев на боксерском ринге.

Cris Cyborg wins a unanimous decision in her boxing debut!! pic.twitter.com/NqWhtt9UOn — MMA mania (@mmamania) September 26, 2022

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



