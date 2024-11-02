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Бросивший вызов Рахмонову боец выбрал нового соперника в UFC

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Бросивший вызов Рахмонову боец выбрал нового соперника в UFC ©instagram.com/iangarry

Иэн Мачадо Гэрри, непобежденный ирландский боец, занимающий седьмую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе не встретится с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310, передают Vesti.kz

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Иэн Мачадо Гэрри, непобежденный ирландский боец, занимающий седьмую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе не встретится с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310, передают Vesti.kz

Ирландец выступит на другом турнире -  UFC Tampa, который пройдет 14 декабря. Боец впервые в карьере возглавит турнир. Гэрри (15-0) сойдется с американцем Хоакином Бакли, у которого 5-0 в UFC после перехода в полусредний вес.

Ранее Мачадо Гэрри вызвал на бой Шавката Рахмонова, который остался без соперника после того, как Белал Мухаммад, чемпион UFC в полусреднем весе, был вынужден отказаться от запланированного на 7 декабря поединка на UFC 310 из-за проблем со здоровьем.

Иэн Мачадо Гэрри последний раз выходил в октагон в июне на UFC 303, где одержал победу единогласным решением судей над Майклом Пейджем. На его счету пятнадцать побед, из которых восемь досрочных, и ни одного поражения. В свою очередь, Шавкат Рахмонов может похвастаться впечатляющим рекордом из восемнадцати досрочных побед в восемнадцати проведенных боях.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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