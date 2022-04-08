Бойцы UFC "сорвали" дуэль взглядов после скандальной пресс-конференции

Дуэль взглядов чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Алджамейна Стерлинга (20-3) и его соперника Петра Яна (16-2) была отменена охраной перед боем в рамках UFC 273, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Реванш между ними пройдет 10 апреля в Джексонвилле (Флорида, США). Поединок станет соглавным событием вечера на номерном турнире промоушена.

Что касается дуэли взглядов, то ее отмена связана с пресс-конференцией бойцов, которая едва не закончилась скандалом из-за оскорбительного высказывания Стерлинга. "Заткнись, с*ка", - ответил американец на обещание Яна "убить" его.

В марте 2021 года Ян в бою со Стерлингом проводил защиту титула и был дисквалифицирован в ходе боя, а пояс чемпиона был вручен американцу.

Напомним, что на этот бой Ян отправился без своих тренеров, которые не сумели получить американскую визу. Позже появилась информация, что одним из угловых Петра будет его менеджер из Казахстана Саят Абдрахманов.

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