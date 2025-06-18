Бойцу из Узбекистана подобрали соперника в UFC: известны дата и место

Стало известно, с кем и когда средневес Узбекистана Нурсултон Рузибоев (36-9-2) проведет следующий бой в UFC, передают Vesti.kz.

Он вернется в октагон 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго, где встретится с американцем Брайаном Баттлом (13-2).

За карьеру Рузибоев одержал 36 побед при 9 поражениях и 2 ничьих. На счету Баттла - 13 побед и 2 поражения.

Последний раз Рузибоев дрался 17 мая, когда победил американца Дастина Стольцфуса (16-7) решением судей.

Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона UFC в среднем весе между действующим обладателем пояса, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (23-2), и непобежденным претендентом Хамзатом Чимаевым (14-0), представляющим ОАЭ.