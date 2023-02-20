Бой в UFC? Жалгас Жумагулов отправился в США

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) опубликовал фотографию в соцсетях после заявления о следующем поединке в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он поделился фотографией в сторис своего Instagram. На ней Жумагулов изображен с другим казахстанским файтером Нурбеком Кабдрахмановым в аэропорту. Спортсмены сфотографировались на фоне флага США.

Ранее Жумагулов сообщил, что уже знает дату и имя своего следующего соперника, но не стал раскрывать эти детали.

Напомним, что 34-летний Жумагулов последний бой в UFC провел в ноябре 2022-го, уступив раздельным решением судей американцу Чарльзу Джонсону. Таким образом, Жалгас потерпел пятое поражение в промоушене при одной победе. После этой неудачи он объявил о завершении карьеры, но вскоре изменил свое решение.

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