Бой Камару Усмана с Чимаевым оказался под угрозой срыва

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман перед боем в среднем весе против Хамзата Чимаева на UFC 294 провел открытый спарринг с легковесом Джастином Гейджи, в котором произошел неприятный инцидент, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sport24.ru в одном из эпизодов Усман провел тейкдаун, после чего бойцы переглянулись, перебросились парой фраз и прекратили спарринг.

Похоже на то, что Гейджи поинтересовался у Усмана, все ли нормально. Тот, по популярному мнению в соцсетях, ответил, что у него что-то щелкнуло, вероятно, в колене.

Напомним, что поединок Чимаева и Усмана в среднем весе должен был стать со-главным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 21 октября.

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