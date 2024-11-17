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Бой бывшего чемпиона на турнире UFC 309 отменен

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Бой бывшего чемпиона на турнире UFC 309 отменен ©Depositphotos.com/rafapress

Бой американcких средневесов Криса Вайдмана (16-7) и Эрика Андерса (16-8) на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) отменен, передают Vesti.kz.

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Бой американcких средневесов Криса Вайдмана (16-7) и Эрика Андерса (16-8) на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) отменен, передают Vesti.kz.

Сообщается, что причиной такого решения стали проблемы со здоровьем у Андерса.

Вайдман - бывший чемпион UFC в среднем весе.

Главным событием ивента станет поединок действующего чемпиона тяжелого веса американца Джона Джонса (27-1) против бывшего обладателя титула Стипе Миочича (20-4) из США.

В соглавном бою подерутся бразилец Чарльз Оливейра (34-10) и американец Майкл Чендлер (23-8).

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