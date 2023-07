"Большие надежды". UFC отреагировал на победный дебют казахстанца

UFC отреагировал на дебют казахстанского бойца наилегчайшего веса Азата Максума (17-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, Максум выступил на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), где встречался с американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1) и победил его раздельным решением судей.

Kazakhstan got another one! 😤



How about 🇰🇿 Azat Maksum showing a lot of promise in his Octagon debut! #UFCVegas77 pic.twitter.com/oIJMGRENdS