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Боец UFC "записал" Рахмонову первое поражение в карьере

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Боец UFC "записал" Рахмонову первое поражение в карьере ©instagram.com/iangarry

Девятый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли (20-6) прокомментировал предстоящий поединок между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

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Девятый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли (20-6) прокомментировал предстоящий поединок между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Рахмонов, занимающий третье место в полусреднем дивизионе и Гэрри (№7) встретятся в соглавном поединке турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США). 

"Мне не верят, но я считаю, что победит Иэн Гэрри. Он хорошо справляется с тем, чтобы оставаться в безопасности. Если у вас нет ног для того, чтобы выслеживать таких парней, которые постоянно двигаются и расставляют ловушки, очевидно, вы не донесете удар. Если вы попадете в огонь с Рахмоновым, то сгорите, но я не думаю, что это произойдет с Гэрри", - сказал Бакли в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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