Боец UFC "записал" Рахмонову первое поражение в карьере

Девятый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли (20-6) прокомментировал предстоящий поединок между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Рахмонов, занимающий третье место в полусреднем дивизионе и Гэрри (№7) встретятся в соглавном поединке турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Мне не верят, но я считаю, что победит Иэн Гэрри. Он хорошо справляется с тем, чтобы оставаться в безопасности. Если у вас нет ног для того, чтобы выслеживать таких парней, которые постоянно двигаются и расставляют ловушки, очевидно, вы не донесете удар. Если вы попадете в огонь с Рахмоновым, то сгорите, но я не думаю, что это произойдет с Гэрри", - сказал Бакли в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.