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Боец UFC из России сделала заявление о выступлении за Казахстан

Боец UFC из России сделала заявление о выступлении за Казахстан
©instagram.com/slava_alex_mma

Российский боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос, будет ли она представлять Казахстан в дебютном поединке в организации, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что ранее на официальном сайте UFC Алексеева была представлена как боец из Казахстана.

"Я ничего не знаю, моя хата с краю. Наверное, ошибка. Если честно, то я не знаю, почему на сайте UFC мне поставили казахстанский флаг. Откровенно говоря, мне все равно, какой там будет флаг, самое главное, что я в UFC. Все равно все знают, кто я и откуда", – сказала Алексеева.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда Роузи, дебютирует на турнире UFC Vegas 72 ночью 30 апреля против швейцарки Стефани Эггер. Имея за плечами четыре победы и одно поражение, Алексеева готовится к преодолению новой высоты в своей профессиональной карьере. В ее последнем бою в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 Ирина одержала победу над Стефани Пейдж единогласным решением судей.

Напомним, что Алексеева является уроженкой Казахстана. Она родилась в Гурьеве (ныне - Атырау). Алексеева жила и училась там до 14-летнего возраста.

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Метки:
UFC Россия Казахстан

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