Боец UFC после нокаута от Рахмонова получил бой с Нурмагомедовым

Экс-соперник казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) Карлстон Харрис (17-5) проведет свой следующий бой против Абубакара Нурмагомедова (17-3), сообщает "СЭ".

Поединок состоится 11 марта на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе (США).

Харрис встречался с Рахмоновым ровно год назад и уступил нокаутом в первом раунде. С тех пор он еще не выходил в клетку.

Напомним, что сам Рахмонов вылетел в США, где продолжит подготовку к своему очередному поединку в UFC. Он выйдет в октагон 4 марта. Его соперником будет американец Джефф Нил. Бой будет соглавным на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

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