Боец казахстанского менеджера из UFC поплатился за нападение на фаната

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян, чьи интересы представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов дисквалифицирован Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), сообщают Vesti.kz с ссылкой на журналиста Джона Моргана.

Как отмечает источник, Царукян подвергся девятимесячной дисквалификации за инцидент с болельщиком на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

Во время выхода Царукяна в октагон один из болельщиков показал ему средний палец, на что спортсмен решил ударить его.

Позже болельщик извинился, а Царукян пообещал купить ему билеты на UFC 303, который пройдет в Лас-вегасе 29 июня.

Напомним, что на UFC 300 Царукян одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Дисквалификация действует до 12 января 2025 года, но может быть сокращена до шести месяцев, если Царукян примет участие в кампании против издевательств, записав соответствующее видео. Кроме того, он оштрафован на 25 тысяч долларов и еще на 471,12 доллара из гонорара.