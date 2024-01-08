Боец казахстанского менеджера получил громкий бой за статус претендента UFC

В UFC официально анонсировали бой между россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Они подерутся на турнире UFC 300 за звание главного претендента на титул американского промоушена, сообщают Vesti.kz.

Ивент состоится 13 апреля 2024 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В рейтинге легковесов UFC Оливейра занимает первое место, Царукян - четвертое.

Бразилец был чемпионом промоушена, но утратил титул из-за превышения лимита весовой категории в поединке с американцем Джастином Гейджи. Впоследствии Чарльз бился уже за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе, но проиграл россиянину Исламу Махачеву.

Царукян известен казахстанским болельщикам по бою против Дамира Исмагулова, которого победил в декабре 2022 года единогласным судейским решением по итогам трех раундов. Интересно, что дела обоих файтеров ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.