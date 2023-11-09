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Боец с 33 победами подсказал Шавкату Рахмонову способ стать чемпионом UFC

Боец с 33 победами подсказал Шавкату Рахмонову способ стать чемпионом UFC
©UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Магомедкеримов (33-6), выступающий в лиге PFL, высказался о перспективах казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) в UFC, сообщают Vesti.kz.

В частности, он назвал слабые стороны "Номада" и дал ему полезный совет.

"Сейчас очень хорошо идет из Казахстана парень, Шавкат Рахмонов. Думаю, он может стать чемпионом, если умно подерется. Очень крепкий парень. Но он очень много пропускает в боях. Голова же не всегда такая крепкая бывает. Он может в один день расслабиться и упасть.

Ему надо более собранно работать. Мощь хорошая, выносливость хорошая. Все есть, чтобы стать чемпионом, - сказал Магомедкеримов в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Шавкату Рахмонову отдали бой за титул чемпиона UFC

Напомним, Рахмонов провел в UFC пять боев и во всех одержал досрочные победы. Казахстанец занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса.

Свой следующий бой Шавкат проведет 16 декабря (утром 17 декабря по казахстанскому времени) на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США) на турнире UFC 296. Его соперником будет бывший претендент на чемпионский титул UFC американец Стивен Томпсон (17-6-1) 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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