Даже без Рахмонова? Казахстанские бойцы могут вновь установить рекорд в UFC

Казахстанские бойцы UFC могут установить новый рекорд по итогам 2026 года. Но для этого нашим соотечественникам нужно одержать две победы в трёх оставшихся поединках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальном достижении.

В 2026 году казахстанцы провели семь боев в UFC, а ещё три пройдут до конца года. Пока статистика 4-2-0-1. В лучшем случае она могла бы быть 5-2, но победа Алиби Идриса (10-1-0-1) в начале года была аннулирована из-за положительной допинг-пробы, поэтому четыре победы, два поражения и один поединок, признанный несостоявшимся.

Казахстанцы вновь проведут не менее 10 боёв за год

Самым активным годом для казахстанских бойцов UFC стал 2025 - тогда они провели 13 поединков. Однако поражений было намного больше, чем побед (4-9). Также больше десяти боёв за год наши спортсмены провели в 2022 году - всего их было 11 (5-6).

Теперь же они могут собрать двузначное количество поединков за год в лучшей ММА-лиге мира. Для этого нужно, чтобы запланированные и анонсированные бои Асу Алмабаева (24-3) и Дияра Нургожая (12-2) в Катаре (21 ноября), а также Николая Веретенникова (14-8) в США (13 декабря) состоялись.

В шаге от повторения рекорда по победам за год

Но самым важным нюансом тут будет возможный новый рекорд по количеству побед за год. На данный момент у наших спортсменов четыре победы в UFC в 2026 году, а рекордный показатель случился в 2022 году, когда победных поединков было пять.

Поэтому если в оставшихся трёх поединках казахстанские файтеры добудут хотя бы две победы, то будет установлен новый рекорд. Если же победа будет одна, то случится повторение рекорда четырёхлетней давности.

И радует, что даже несмотря на травму главной звезды ММА Казахстана Шавката Рахмонова (19-0), бойцам из нашей страны удаётся на протяжении этих двух лет устанавливать новые достижения: в прошлом году провели рекордное количество боёв за календарный год (13), а в этом могут обновить рекорд по победам.

Многое теперь в руках Асу, Дияра и Николая, которые выступят в ближайшие полтора месяца. Соперником Алмабаева станет японец(36-6-0-1), Нургожай подерётся с американцем(8-2), а Веретенников встретится с другим американцем(5-0).

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