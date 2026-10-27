Рахмонов возглавил рейтинг лучших в UFC. Теперь ему "угрожает" Нурмагомедов

После турнира UFC 333 казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) вновь стал обладателем самого идеального профессионального рекорда в текущем ростере лучшей лиги мира. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об обновлённом списке после поражения россиянина Мовсара Евлоева (20-1).

В главном событии турнира в Абу-Даби (ОАЭ) ранее непобеждённый полулегковес из Ингушетии (Россия) проиграл техническим нокаутом во втором раунде доминирующему чемпиону дивизиона австралийцу Александру Волкановски (29-4). До этого поражения именно у Евлоева был самый идеальный чистый рекорд среди действующих файтеров UFC.

Теперь Рахмонов первый, но скоро его могут обойти

Сейчас лучший рекорд без поражений в UFC - 19-0. Такой имеется у двух ярких полусредневесов промоушена - эквадорца Майкла Моралеса (19-0) и казахстанца Рахмонова (19-0). Но Шавката мы ставим выше из-за более высокого процентажа финишей - он завершил досрочно 18 из 19 поединков, а Моралес - 15 из 18.

Однако первая строчка в этом списке уже совсем скоро вновь может покинуть Рахмонова. Во-первых, в конце января за временный пояс в полусреднем весе подерётся Моралес, а его соперником станет бразилец Карлос Пратес (24-7).

Во-вторых, не исключено, что в ближайшие месяцы свой переход в UFC завершит бывший чемпион организаций Bellator и PFL россиянин Усман Нурмагомедов (22-0-0-1). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выступает в лёгком весе и сейчас является свободным агентом. И ни у кого нет сомнений, что человек, у которого 7-0 в титульных поединках Bellator и PFL, окажется в UFC.

Топ-12 бойцов UFC с лучшими идеальными рекордами

А теперь можете ознакомиться с полноценным рейтингом бойцов UFC, у которых более десяти побед и нет поражений в профессиональной карьере. Стоит отметить, что на UFC 333 в субботу проиграл не только Евлоев, но и ещё два бойца с ранее чистыми рекордами - Нурулло Алиев из Таджикистана (12-1) и Асаф Чопуров из России (11-1).

Шавкат Рахмонов (Казахстан, 77 кг, 19-0, 18 финишей) Майкл Моралес (Эквадор, 77 кг, 19-0, 15 финишей) Акбар Абудллаев (Кыргызстан, 70 кг, 14-0, 14 финишей) Люк Райли (Англия, 66 кг, 14-0, 10 финишей) Томми Гантт (США, 70 кг, 13-0-0-1, 12 финишей) Джейкоб Смит (США, 77 кг, 13-0, 11 финишей) Мариу Пинту (Португалия, 120 кг, 13-0, 9 финишей) Байсангур Сусуркаев (Россия, 84 кг, 12-0, 11 финишей) Томми Макмиллен (США, 66 кг, 12-0, 10 финишей) Муртазали Магомедов (Кыргызстан, 66 кг, 11-0, 11 финишей) Абдул-Рахман Яхъяев (Турция, 93 кг, 11-0, 10 финишей) Навахо Стирлинг (Новая Зеландия, 93 кг, 11-0, 7 финишей)



Любопытно, что пять из семи бойцов являются представителями стран СНГ либо выходцами оттуда.

Когда вернётся сам Рахмонов? Он не дрался с 2024-го

Непобеждённый казахстанец не бился с декабря 2024 года из-за проблем с коленом и операции. С победы над Иэном Гэрри прошло почти два года, через пару месяцев будет и год с того дня, как Шавкат лишился места в рейтинге топ-15 из-за неактивности.

Официальной информации о возвращении Рахмонова в октагон нет, однако известно, что он активно тренируется и готовится к камбэку в клетку. Накануне мы сообщали о возможной организации его поединка с экс-чемпионом из Австралии Джеком Делла Маддаленой (17-2) на турнире в США в середине января. Но всё это пока на уровне слухов.

Напомним, что чемпионом полусреднего дивизиона UFC с ноября прошлого года является россиянин(29-1), который до этого доминировал в лёгком весе. Летом он провёл первую защиту пояса, одолев Гэрри единогласным решением судей.

Ожидается, что Ислам проведёт следующий бой с победителем январского противостояния Пратес - Моралес.

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