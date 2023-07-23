"Без признаков жизни". В России вспомнили о драке казахстанцев на бое Нурмагомедов - Макгрегор

Известный российский эксперт и ММА-журналист Игорь Лазорин вспомнил атмосферу вокруг боя между Хабибом Нурмагомевым и Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он рассказал о конфликте болельщиков из Казахстана в подтрибунном помещении.

"Были американцы, которые не поддерживали поведение Конора. Ребят из стран бывшего СНГ хватало. Например, из Казахстана - они даже нокаутировали бедного ирландца в подтрибунке. Страшное видео – там ирландец падает без признаков жизни", - приводит воспоминания Лазорина блог "Панчер" на Sports.ru.

Напомним, в том поединке Хабиб одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде.

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