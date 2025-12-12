Бетербиев выбрал между Хабибом и Махачевым

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Российская легенда бокса и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился мнением о звёздах ММА — Хабибе Нурмагомедове и Исламе Махачеве, сообщают Vesti.kz.

По словам Бетербиева, он давно следит за UFC и испытывает глубокое уважение к своим титулованным соотечественникам.

"Кто лучше — Хабиб или Ислам? Если смотреть на то, чего они добились в спорте… Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Я скажу — Махачев. Но Хабиб завершил карьеру непобеждённым. Он тоже хорош", — приводит слова Бетербиева Bloody Elbow.

Напомним, Махачев недавно завоевал чемпионский пояс UFC в полусредней категории, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

